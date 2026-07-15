Осужденного экс-замглавы Минобороны отказались отправлять в зону СВО

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова из-за отказа отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Судебная коллегия по административным делам посчитала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов подал иск из-за отказа отправить его на спецоперацию. По данным «Ъ», Иванов дважды пытался попасть на СВО. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. На второе заявление он так и не получил ответ. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться на СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию.

До этого адвокат Алишер Захидов назвал низкими шансы осужденного Иванова добиться отправки в зону СВО. По его словам, правосудие посчитало закономерным отбывание наказания именно в условиях строгой изоляции, где Иванов сейчас и находится.

1 июля прошлого года Иванова признали виновным по делу о растрате 216 млн рублей и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы, штраф 100 млн рублей и лишили государственных наград.

Ранее сообщалось, что осужденный экс-замминистра обороны может сыграть свадьбу за решеткой.