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Осужденный экс-замминистра обороны может сыграть свадьбу за решеткой

«Царьград»: Тимур Иванов может сыграть свадьбу за решеткой
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов вскоре может сыграть свадьбу с возлюбленной, находясь за решеткой. Об этом пишет «Царьград».

Издание предполагает, что именно по этой причине Иванов сохранял улыбку на лице при оглашении приговора. Его предполагаемая невеста посещала заседания суда по его делу.

«Личность невесты известна многим. Это Мария Китаева. Она тоже работала в Минобороны России, пока не ушла в декрет», — говорится в статье.

Отмечается, что адвокаты Иванова пытались изменить ему меру пресечения из-за рождения ребенка.

В марте сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов после ознакомления со вторым уголовным делом, в рамках которого ему вменяли получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб. и ряд иных преступлений, заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Позже его признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов получил 13 лет колонии.

Ранее суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Булгакову.

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