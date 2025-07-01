Тимура Иванова отправили в колонию на 13 лет за растрату

Московский городской суд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при покупке паромов для Крыма и выводе средств из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Иванова также оштрафовали на 100 млн руб. и лишили государственных наград.

Вместе с Ивановым осудили его экс-подчиненного Антона Филатова, бывшего гендиректора подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика». Его приговорили к 12,5 года лишения свободы. Прокуратура ранее просила для Иванова 14,5 года заключения, а для Филатова — 14.

Оба подсудимых не признали вину. Им было предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения денежных средств путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а, б» ст. 174.1 УК РФ).

Против Иванова, арестованного в апреле 2024 года, также было возбуждено уголовное дело о получении взяток. Ранее стали известны детали нового эпизода в деле взятки в отношении Иванова, а также предполагаемого взяткодателя — Александра Фомина.