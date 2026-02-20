Размер шрифта
Юрист счел маловероятной отправку Тимура Иванова в зону СВО

Юрист Захидов: Тимур Иванов вряд ли сможет добиться отправки на СВО
Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат Алишер Захидов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал попытки осужденного на 13 лет экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова добиться отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). По мнению юриста, шансы на то, что суд поддержит требования заявителя, невелики.

«Правосудие посчитало закономерным именно отбывание наказания в условиях строгой изоляции. Собственно, где он сейчас и находится. Поэтому шансов, я не вижу здесь, что они есть. Скорее всего, их практически нет. Я думаю, что и сам Тимур Иванов, и его защитник прекрасно это понимают. Вижу в этом просто некое желание напомнить о себе», — сказал Захидов.

По его мнению, изоляция Иванова необходима, чтобы напомнить, что суровое наказание применимо в отношении каждого, независимо от должности.

19 февраля стало известно, что Иванов подал иск из-за отказа отправить его на спецоперацию. По данным «Ъ», он дважды пытался попасть в зону боевых действий. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. На второе заявление он так и не получил ответа. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться на СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд вернул Тимуру Иванову дом с участком.
 
