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Армия

Глава «Укроборонпрома» объявил об отставке после взрывов в Вишневом

Страна.ua: уволился Гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин
Telegram-канал Политика Страны

Генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин ушел со своего поста. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Причины отставки, а также комментарии от официальных лиц на момент публикации не приводятся.

6 июля после массированного удара российских сил по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, в городе Вишневое в Киевской области произошел пожар с детонацией. После прилета городской совет объявил эвакуацию жителей с потенциально опасных территорий в связи с угрозой повторной детонации.

После случившегося президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должностные лица государственного концерна «Укроборонпром», виновные в хранении боеприпасов рядом с жилыми домами в Вишневом, будут привлечены к ответственности.

Позднее украинский лидер заслушал подробные доклады о взрыве и пожаре на складах в городе, которые подтвердили, что руководители двух структур «Укроборонпрома», вопреки инструкциям, разместили склад в населенном пункте рядом с жилыми домами.

Ранее Киев заволокло дымом после ночных ударов.

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