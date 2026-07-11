Зеленский пообещал привлечь к ответственности виновных в хранении боеприпасов в Вишневом

Должностные лица государственного концерна «Укроборонпром», виновные в хранении боеприпасов рядом с жилыми домами в городе Вишневый, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Прямой запрет этого (хранения боеприпасов вблизи жилых домов — «Газета.Ru») — и нормами закона, и решением Ставки — все это было нарушено. Конкретные должностные лица известны и позиция государства — каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности», — написал глава республики.

Зеленский добавил, что в настоящее время следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, которые отвечали за безопасность. Также следователи проанализируют решения ряда других должностных лиц, отметил президент.

8 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где, по данным ведомства, производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Украинские СМИ сообщили о пожарах в разных районах столицы после ударов, загорелись ТЭЦ-5 и завод «Визар». Под удары также попали объекты в Харькове, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее в Раде подтвердили хранение боеприпасов и ракет ПВО среди жилых домов под Киевом.