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Зеленский признал размещение склада с оружием рядом с домами под Киевом

Зеленский признал, что взорвавшийся склад с оружием в Вишневом находился у домов
Denis Balibouse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал в своем вечернем обращении, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где произошел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

«Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, он заслушал подробные доклады о взрыве и пожаре на складах в Вишневом, которые подтвердили, что руководители двух структур «Укроборонпрома», вопреки инструкциям, разместили склад в населенном пункте рядом с жилыми домами.

До этого Зеленский заявил, что должностные лица государственного концерна «Укроборонпром», виновные в хранении боеприпасов рядом с жилыми домами в городе Вишневый, будут привлечены к ответственности.

6 июля Минобороны РФ заявило о нанесении массированного удара по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, расположенным в Киеве и области. В том числе удару подвергся Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. После прилета городской совет объявил эвакуацию жителей с потенциально опасных территорий в связи с угрозой повторной детонации. При этом жителям ряда улиц, расположенных в непосредственной близости от предприятия, рекомендовали не покидать дома.

Ранее Зеленский назвал «задачу номер один» после удара ВС РФ.

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