В Минобороны рассказали о продолжении атак по портам и судам Украины

Российские военные продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ, передает РИА Новости.

«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Так, ударными дронами поражены два сухогруза на переходе из порта «Черноморск» в порт «Одесса». Помимо этого, в порту Южный Одесской области ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры логистического центра «Мигтранс», 12 грузовым автомобилям и бензовозу которые перевозили грузы украинских войск.

До этого в военном ведомстве рассказали, что под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения, а также танкер, который шел из Черноморска в Одессу. Помимо этого, ВС РФ ударили по ряду оборонных заводов, выпускающих оружие для ВСУ.

Накануне сообщалось, что российская армия нанесла поражение ударными беспилотниками двум сухогрузам в порту Южный Одесской области. В течение дня российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии.

До этого российское оборонное ведомство сообщало об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным МО, пораженные объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее в Госдуме пообещали освободить Одессу.