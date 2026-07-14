Опубликован список пораженных объектов ВПК в Киеве и под Одессой

Минобороны России опубликовало список объектов в Киеве и Одесской области, пораженных в результате ночных групповых ударов ВС РФ.

Под удар российских сил попал завод «Радиоизмеритель», который является ключевым поставщиком компонентов электронной базы управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «Гром-2», FP-7 и несколько других предприятий.

Кроме того, Вооруженные Силы России (ВС РФ) сегодня ночью поразили предприятие Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ») — это одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

В Одесской области был нанесен удар по порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ). На его территории также поражены семь резервуаров с ГСМ, обеспечивающих украинскую армию.

В Минобороны добавили, что в порту «Южный» в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения, а также танкер, который шел из Черноморска в Одессу.

Утром 14 июля российские силы нанесли групповой удар по Украине. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, участвующие в разработке и производстве дронов и ракет. В Одесской области была атакована инфраструктура порта Южный, используемая в интересах украинских войск

Ранее в Госдуме пообещали освободить Одессу.