Российские войска поразили два сухогруза в порту Одесской области

ВС РФ поразили ударными дронами два сухогруза в Одесской области

Российская армия нанесла поражение ударными беспилотниками двум сухогрузам в порту Южный Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В течение дня российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны.

До этого российское оборонное ведомство сообщало об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным МО, пораженные объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, российские силы поразили два сухогруза, морской паром, который осуществлял доставку грузов украинским военным подразделениям, и патрульный катер в порту «Черноморск». Удар был нанесен по сейнеру — рыболовному судну, переоборудованному для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера, рассказали в Минобороны РФ.

Ранее в России заявили о смене тактики нанесения ударов по Украине.