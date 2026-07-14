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Политика

В Госдуме пообещали освободить Одессу

Депутат Колесник: если Украина не соглашается на мир, Россия освободит Одессу
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В условиях, когда Киев отказывается от мирных инициатив и Запад продолжает снабжать ее оружием и деньгами, России придется «отрезать Украину от моря», освободив Одессу. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Мы, в общем-то, в свое время договаривались на гораздо меньшие условия, но Украина не захотела, и теперь полной ложкой все это дело употребляет... Если такой расклад пошел и Украина не соглашается ни на какие удобные для нее условия, а Запад не дает им закончить войну, тогда придется отрезать Украину от моря», — подчеркнул парламентарий.

Колесник добавил, что в случае продолжения присутствия ВСУ в Одессе и Одесской области Запорожье, Херсон и Крым будут под постоянной угрозой.

При этом, отметил он, окончательное решение этого вопроса остается за верховным главнокомандующим ВС России.

«Они и БЭКи [безэкипажные катера] запускают, и БПЛА запускают оттуда. В море с катеров идет запуск БПЛА», — сказал депутат.

В ночь на 14 июля в Киевев результате действий ВС РФ были поражены предприятия военной промышленности (ВПК), участвующие в разработке и производстве ракет и беспилотников, а в Одесской области — инфраструктура порта Южный, используемая в интересах украинской армии.

Ранее российские силы ударили бомбами по пункту временного размещения ВСУ.

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