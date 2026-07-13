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Российские силы ударили по портам Украины

Минобороны: ВС РФ ударили по портам и объектам инфраструктуры на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в ночь на 13 июля нанесли удары по портам на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области», — говорится в публикации.

По данным ведомства, пораженные объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Накануне российские силы поразили два сухогруза, морской паром, который осуществлял доставку грузов ВСУ, и патрульный катер в порту «Черноморск». Кроме того, они ударили по сейнеру — специализированному рыболовному судну, переоборудованному для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера.

24 июня пророссийские хакеры PalachPro и NoName057 (16) заявили о взломе баз данных генерального штаба Вооруженных сил Украины, территориальных центров комплектования, украинских медицинских организаций и моргов.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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