Снаряд упал на танкер в Ормузском проливе

Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе. Об этом сообщает голландская судоходная компания, передает Sky News.

Утверждается, что был атакован танкер Stolt Magnesium. После удара в машинном отделении судна произошел пожар. Отмечается, что экипаж не пострадал.

14 июля министерство обороны ОАЭ сообщило, что в южной части Ормузского пролива Иран ударил крылатыми ракетами по двум индийским танкерам.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе. На этом фоне Иран атаковал несколько судов, которые попытались пересечь пролив без его разрешения.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.