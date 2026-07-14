UKMTO: снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе

Снаряд упал на танкер у побережья Омана в Ормузском проливе. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в социальной сети Х.

Снаряд упал на судно, когда оно двигалось в сторону открытого моря по южному маршруту. Инцидент произошел в 24 км от поселения Лимах в Омане, говорится в сообщении.

14 июля министерство обороны ОАЭ сообщило, что в южной части Ормузского пролива Иран ударил крылатыми ракетами по двум индийским танкерам.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе. На этом фоне Иран атаковал несколько судов, которые попытались пересечь пролив без его разрешения.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.