В Тульской области сбили четыре украинских дрона

Миляев: над Тульской областью уничтожено еще четыре беспилотника

Подразделения противовоздушной обороны сбили над Тульской областью еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Губернатор предупредил, что сохраняется опасность атаки украинских беспилотников на регион.

14 июля Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Тульской области восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

За день до этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 146 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 13 июля над территорией России перехватили и уничтожили 342 украинских дрона.

Ранее в России заметили одну особенность массированных атак БПЛА ВСУ на регионы.