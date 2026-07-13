Силы РФ за ночь уничтожили более 340 беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 342 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 июля уничтожили 342 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что вражеские дроны были сбиты над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, республикой Адыгея.

Кроме того, военные уничтожили БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили более 350 беспилотников на подлете к столице.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что военные за прошедшую неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4830 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов были сбиты 8 июля (903) и 10 июля (821).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылась горячая линия после атаки беспилотников.