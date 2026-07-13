В России заметили одну особенность массированных атак БПЛА ВСУ на регионы

Украинские военнослужащие во время атак на регионы России используют дроны-болванки без боевого заряда. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Важный момент в отражении налетов, что противник по большей части использует болванки без боевого заряда», — говорится в публикации.

Авторы материала пояснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) таким образом перегружают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате на отражение атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) тратится больше ресурсов.

В ночь с 12 на 13 июля над территорией России перехватили и уничтожили 342 украинских дрона. По данным российского министерства обороны, часть целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Остальные беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и 11 областях. Среди них — Брянская, Калужская, Владимирская, Ростовская, Белгородская, Волгоградская, Рязанская, Орловская, Курская, Тульская и Липецкая.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время налета БПЛА пострадали шесть человек, троих из них спасти не удалось. На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее журналисты узнали об уловке ВСУ с фейковыми беспилотниками из канализационных труб.