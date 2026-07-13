В Минобороны рассказали о сбитых за день беспилотниках

Средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 146 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом министерство обороны РФ сообщило в «Макс».

В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 мск.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь с 12 на 13 июля над территорией России перехватили и уничтожили 342 украинских дрона. По данным российского министерства обороны, часть целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Остальные беспилотники были ликвидированы дежурными средствами ПВО в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и 11 областях. Среди них — Брянская, Калужская, Владимирская, Ростовская, Белгородская, Волгоградская, Рязанская, Орловская, Курская, Тульская и Липецкая.

Ранее в России заметили одну особенность массированных атак БПЛА ВСУ на регионы.