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Армия

Силы ПВО уничтожили в Тульской области восемь беспилотников

Губернатор Миляев: над Тульской областью сбиты восемь украинских дронов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Тульской области восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет. По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Губернатор подчеркнул, что в Тульской области сохраняется опасность атаки дронов.

13 июля Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 146 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь с 12 на 13 июля над территорией России перехватили и уничтожили 342 украинских дрона.

Ранее в России заметили одну особенность массированных атак БПЛА ВСУ на регионы.

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