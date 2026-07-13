Мэр Москвы сообщил об уничтожении двух дронов, летевших к столице

Собянин: уничтожены еще два летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили еще два направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппарата. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Утром 13 июля Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону Московского региона летели более 350 вражеских беспилотников, однако большую часть из них уничтожили еще на дальних подступах, а 50 — на подлете к Москве.

Атаке подвергся и Московский регион. Утром 13 июля губернатор Андрей Воробьев заявил, что над областью был сбит 81 дрон.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» рассказал, как Вооруженные силы Украины пытаются перегрузить российские системы противовоздушной обороны.

Ранее ФСБ показала дроны, которые Киев планировал использовать против РФ.