Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Армия

Мэр Москвы сообщил об уничтожении двух дронов, летевших к столице

Собянин: уничтожены еще два летевших на Москву беспилотника
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны сбили еще два направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппарата. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Утром 13 июля Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону Московского региона летели более 350 вражеских беспилотников, однако большую часть из них уничтожили еще на дальних подступах, а 50 — на подлете к Москве.

Атаке подвергся и Московский регион. Утром 13 июля губернатор Андрей Воробьев заявил, что над областью был сбит 81 дрон.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» рассказал, как Вооруженные силы Украины пытаются перегрузить российские системы противовоздушной обороны.

Ранее ФСБ показала дроны, которые Киев планировал использовать против РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!