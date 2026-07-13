ФСБ показала дроны, которые Киев планировал использовать против РФ

ФСБ показала дроны, которые планировалось использовать для атаки на аэродромы

Среди обезвреженных ударных FPV-беспилотников, которыми спецслужбы Украины планировали атаковать российские военные аэродромы, были осколочно-фугасного действия, с ударными ядрами и с зажигательным составом. Об этом говорится на видео, опубликованном ФСБ России.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали исполнителей и пособников, подозреваемых в подготовке атак на российские военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

В ведомстве уточнили, что все дроны были обезврежены. На видео силовики сообщили, что они обнаружили и изъяли три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, четыре FPV-дрона с ударными ядрами, три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом. Беспилотники были дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, речь идет о ретрансляции.

БПЛА созданы в Британии, США, Канаде и Швеции. Их везли на автомобилях с прицепами с двойным дном под прикрытием бытовой техники, рассказали в ФСБ РФ.

Оперативники также показали на кадрах прицеп с двойным дном со спрятанными в нем FPV-дронами и сам склад в Амурской области, где хранились аппараты.

Склад находился в гараже, именно в нем агент Украины чинил и снаряжал беспилотники боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ сорвала теракты против офицеров Минобороны.