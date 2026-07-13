Мэр Москвы рассказал, сколько беспилотников сбили на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в «Максе», что в сторону столичного региона летело более 350 БПЛА.

«С 20:30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников», — говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что большую часть удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. Еще 50 беспилотников сбили на подлете к Москве.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отражали налет беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского района произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА над регионом на фоне опасности атаки дронов. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус Стаханов — Москва в ЛНР.