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Армия

В ДНР при атаке украинского дрона пострадали мирные жители

В Горловке при атаке дрона ВСУ ранены два мирных жителя
Global Look Press

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его данным, атака беспилотника произошла в Никитовском районе Горловки.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за день от ударов украинских БПЛА в республике пострадали 15 человек, один не выжил. Водитель грузовика на автодороге Урзуф — Ялта получил несовместимые с жизнью травмы. Еще девять человек пострадали при атаке дрона по рейсовому автобусу, следовавшему в Донецк. Повреждены два жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус и несколько машин.

Президент России Владимир Путин на форуме «Народного фронта» заявил, что ответы на удары по территории РФ будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Глава государства подчеркнул, что противник будет это чувствовать с нарастающим масштабом.

Ранее в Запорожской области министр пострадал в результате атаки украинского БПЛА.

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