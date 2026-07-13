В Запорожской области министр пострадал в результате атаки украинского БПЛА

Запорожский министр Логунов пострадал при ударе БПЛА по трассе «Новороссия»

Министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Денис Аширов.

«Сегодня во время отражения вражеской атаки по трассе «Новороссия» автомобиль министра по молодежной политике Запорожской области попал под удар дрона. Егор Логунов получил легкое ранение ноги», — говорится в заявлении.

Аширов пожелал Логунову скорейшего выздоровления.

5 июля военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью БПЛА нанесли удар по автомобилю, в котором находился глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков. В оперативном штабе региона рассказали, что инцидент произошел в селе Головчино. В результате взрыва чиновник получил осколочное ранение бедра, его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи оценивали состояние Панкова как средней степени тяжести.

Ранее глава одного из округов Херсонской области пострадал при атаке дрона ВСУ.