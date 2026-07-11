В ДНР из-за налетов дронов ранены 15 человек

Пушилин: при налетах ВСУ на ДНР один человек не выжил, 15 пострадали

Из-за украинских БПЛА в Донецкой народной республике (ДНР) в течение дня пострадали 15 человек, еще один не выжил, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

По его словам, на автодороге Урзуф — Ялта водитель грузовика получил несовместимые с жизнью травмы. Еще девять человек были ранены при ударе БПЛА по рейсовому автобусу, следовавшему в Донецк. Этим и другим пострадавшим помогают медики.

Пушилин добавил, что при атаках противника в ДНР были повреждены два жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, микроавтобус, спецтехника, пять грузовиков и две легковушки.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, где производили беспилотники Одно из предприятий, по данным ведомства, было замаскировано под гражданское производство мебели.

Киевляне заявили, что удары баллистическими ракетами начались до объявления воздушной тревоги. Кроме того, в Одесской области под удар попали сразу три порта, выступающих логистическими узлами ВСУ.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.