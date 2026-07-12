СМИ сообщили о новой атаке США на иранские цели

Военные США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Об этом в соцсети X заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Армия США час назад нанесла несколько ударов по иранским ракетным системам и средствам противовоздушной обороны, а также по небольшим скоростным лодкам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в нескольких точках вокруг Ормузского пролива», – написал Равид.

До этого президент США заявил, что перекрытий Ормузского пролива на данный момент нет. Комментарий последовал в ответ на заявление командующего иранскими военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который объявил в государственных СМИ, что ни одно иностранное судно не может пройти через Ормузский пролив бесконтрольно для иранских военных.

Ночью в КСИР сообщили о закрытии Ормуза до окончания вмешательства США в регионе. После этого США нанесли удары по Ирану.

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