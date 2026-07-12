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Собянин сообщил об уничтожении уже 14 дронов, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще девять беспилотников на подлете к Москве
Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе «Макс» об уничтожении еще девяти беспилотников, летевших на Москву.

Согласно посту, опубликованному в 6:42 мск, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин сообщил о пяти сбитых дронах.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 11 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 178 украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что дроны были поражены над пятью областями — Калужской, Брянской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, а также в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

10 июля силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

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