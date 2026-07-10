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Армия

Над регионами России сбили почти 150 украинских беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО за 12 часов сбили 144 дрона ВСУ над регионами России
Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, БПЛА сбили в период с 8:00 до 20:00 мск. В военном ведомстве заявили, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

В ночь на 10 июля средства ПВО сбили 376 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. По данным Минобороны РФ, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Азовским морем.

Ростовская область стала регионом, который подвергся массированной атаке беспилотников. Местный губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что системы противовоздушной обороны ночью и утром пятницы перехватили и уничтожили около 35 дронов ВСУ в регионе. Он уточнил, что часть беспилотных летательных аппаратов ликвидировали в небе над Азовом и Таганрогом. Также цели были нейтрализованы в Матвеево-Курганском и Азовском районах.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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