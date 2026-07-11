Над регионами РФ ночью сбили почти 180 беспилотников

Силами противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 11 июля над территорией России были уничтожены 178 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 10 июля до 8.00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве отметили, что БПЛА были поражены над пятью областями — Калужской, Брянской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, а также в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

10 июля силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. По его информации Минобороны, БПЛА сбили в период с 8:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее силы РФ ударили по предприятиям ВСУ в Киеве и Одесской области.