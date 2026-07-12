Собянин сообщил о пяти беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале на платформе «Макс» об уничтожении пяти украинских беспилотников на подлете к столице.

Публикация была сделана в 6:21 мск.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

В ночь на 11 июля средства ПВО сбили 178 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Калужской, Брянской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, а также в московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и Адыгее, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

10 июля силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.