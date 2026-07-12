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Армия

ВС России выдавливают ВСУ из сумской Писаревки

Марочко: силы РФ выдавливают ВСУ из сумской Писаревки и зачищают местность
Сергей Мирный/РИА Новости

Военные РФ выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Писаревки Сумской области и ведут зачистку местности. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Идет планомерная операция по выдавливанию украинских боевиков и зачистка местности восточнее данного населенного пункта», — сказал он.

Марочко также сообщал, что ВС РФ за неделю расширили зону контроля у Иволжанского Сумской области и наступают на соседнюю Писаревку.

Эксперт также сообщал, что российские войска, продвигаясь у города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) передышек.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки во время его визита на командный пункт объединенной группировки войск. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного ВСУ, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее ВС РФ уничтожили окруженную роту ВСУ под Красным Лиманом.

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