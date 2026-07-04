ВС РФ установили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области

Вооруженные силы России за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Данную информацию опубликовало Министерство обороны России в мессенджере «Макс».

«В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве сообщили, что подразделениям группировки «Запад» в ходе боевых действий удалось выйти на более выгодные рубежи. Помимо этого, подразделения, входящие в состав группировки войск «Центр», установили контроль над селом Василевка, расположенным в Донецкой Народной Республике.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт, где провел совещание с руководством Генштаба и командирами армейских группировок. На этой встрече главе государства было доложено о занятии города Константиновка, который, по данным военных, украинская сторона превратила в крепость.

Ранее российские войска за неделю взяли под контроль более 10 населенных пунктов.