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Армия

Бойцы «Севера» взяли под контроль село в Харьковской области

МО: российские войска освободили Петро-Ивановку в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны, публикуя кадры оперативного контроля.

Как пишет близкий к группировке Telegram-канал «Северный ветер», российские штурмовики в ходе ожесточенных боев выбили из села бойцов пятой национальной гвардии Украины и освободили населенный пункт.

Авторы также отмечают, что, пытаясь удержать Петро-Ивановку, вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали на данном участке фронта испаноязычных наемников, две группы которых в разное время отказывались выполнять поставленные задачи.

Telegram-канал уточняет, что освобождение села Петро-Ивановка не только увеличивает площадь подконтрольной ВС РФ территории Харьковской области, но и вынуждает противника перебрасывать в этот район резервы с других направлений, в том числе из окрестностей районного центра – Купянска.

Село Петро-Ивановка расположено в северо-западной части Купянского района, в 25 км от Купянска.

Ранее в Харьковской области ликвидировали украинского офицера.

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