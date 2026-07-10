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Армия

Военные за ночь сбили свыше 370 украинских дронов над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 376 украинских дронов над регионами России
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 10 июля сбили 376 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны выявили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым.

Кроме того, БПЛА были сбиты над Азовским морем.

До этого сообщалось, что пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника.

Также в Ленинградской области рано утром 10 июля перехватили два беспилотника.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин написал в мессенджере «Макс», что на подлете к Москве силы ПВО сбили шесть беспилотников.

Ранее российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона.

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