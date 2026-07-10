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Армия

Два беспилотника сбили над Ленинградской областью

В Ленинградской области перехватили два беспилотника
Станислав Красильников/РИА Новости

Два беспилотника уничтожили в Ленинградской области, опасность атаки сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Над Ленинградской областью сбито 2 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.

Ранее губернатор региона сообщил об опасности атаки дронов. Он также предупредил о возможном понижении скорости интернета в Ленобласти. На фоне этого аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе сообщила, что за прошедшую неделю в результате украинских атак пострадали 308 мирных жителей. Всего за апрель — июнь текущего года ранения получили 2618 человек, добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее ВСУ атаковали автобус на границе с Белоруссией.

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