Российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона

В Москве спасли шестилетнего ребенка с ожогами 60% тела после атаки беспилотника

Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России спасли шестилетнего мальчика, который получил ожоги более 60% поверхности тела в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе медучреждения.

В ноябре 2025 года беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в селе Драгунском Белгородской области. После возникшего пожара ребенок получил ожоги третьей степени, затронувшие более 60% поверхности тела. Наиболее серьезно пострадали голова, спина, грудная клетка и верхние конечности, при этом неповрежденными остались только ноги. В Москву мальчика доставили в крайне тяжелом состоянии.

В РДКБ рассказали, что на спасение ребенка ушло шесть месяцев. За это время специалисты выполнили более 20 операций по забору и пересадке кожных трансплантатов, что позволило восстановить кожный покров и сохранить ему жизнь.

В больнице также сообщили, что благодаря комплексной реабилитации, проведенной в РДКБ и детском центре «Кораблик», удалось сохранить функции сильно пострадавших кистей рук и пальцев.

Сейчас ребенок находится дома и уже вернулся к активному образу жизни: он самостоятельно ходит, играет и бегает. В сентябре мальчик вновь приедет в больницу для продолжения реабилитации. В дальнейшем ему предстоят плановые пластические операции по коррекции послеожоговых рубцов.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик получил ожоги 20% тела, играя с зажигалкой в Кировской области.