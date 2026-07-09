Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона

В Москве спасли шестилетнего ребенка с ожогами 60% тела после атаки беспилотника
Евгений Биятов/РИА Новости

Врачи Российской детской клинической больницы Минздрава России спасли шестилетнего мальчика, который получил ожоги более 60% поверхности тела в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе медучреждения.

В ноябре 2025 года беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в селе Драгунском Белгородской области. После возникшего пожара ребенок получил ожоги третьей степени, затронувшие более 60% поверхности тела. Наиболее серьезно пострадали голова, спина, грудная клетка и верхние конечности, при этом неповрежденными остались только ноги. В Москву мальчика доставили в крайне тяжелом состоянии.

В РДКБ рассказали, что на спасение ребенка ушло шесть месяцев. За это время специалисты выполнили более 20 операций по забору и пересадке кожных трансплантатов, что позволило восстановить кожный покров и сохранить ему жизнь.

В больнице также сообщили, что благодаря комплексной реабилитации, проведенной в РДКБ и детском центре «Кораблик», удалось сохранить функции сильно пострадавших кистей рук и пальцев.

Сейчас ребенок находится дома и уже вернулся к активному образу жизни: он самостоятельно ходит, играет и бегает. В сентябре мальчик вновь приедет в больницу для продолжения реабилитации. В дальнейшем ему предстоят плановые пластические операции по коррекции послеожоговых рубцов.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик получил ожоги 20% тела, играя с зажигалкой в Кировской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!