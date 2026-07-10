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Скорость интернета может упасть в В Ленинградской области из-за опасности БПЛА

В Ленинградской области предупредили о понижении скорости интернета из-за БПЛА
Shutterstock/Wirestock Creators

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости интернета в регионе из-за опасности атаки беспилотников. Об опасности атаки он сообщил в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.

На фоне этого аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

3 июля Дрозденко заявил, что комитет с функциями гражданской обороны и безопасности решили создать в Ленинградской области для борьбы с беспилотниками и оказания помощи военным.

Ночью в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Ранее житель Курской области пострадал при украинском ударе по АЗС.

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