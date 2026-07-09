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Армия

Житель Курской области пострадал при украинском ударе по АЗС

Хинштейн: житель Курской области получил ранения при ударе ВСУ по автозаправке
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автозаправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области пострадал 58-летний мужчина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам курского губернатора, местный житель получил слепые осколочные ранения груди и левого бедра, а также акубаротравму, но отказался от госпитализации.

Атакованная украинскими военными автозаправочная станция в результате удара получила незначительные повреждения, добавил Хинштейн.

Накануне ВСУ провели аналогичную атаку по АЗС в регионе. При этом пострадали три человека — двухлетний ребенок, его беременная мать и отец. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Сообщая о случившемся, глава региона уточнял, что оказавшаяся под ударом автозаправка практически не пострадала и, вероятно, в ближайшее время вновь откроется.

В ночь на 7 июля украинские БПЛА атаковали Центральный и Железнодорожный округа Курска, повредив 16 автомобилей и выбив окна в семи квартирах на проспекте Клыкова. Повреждения, по словам Хинштейна, получили восемь зданий. Губернатор заверил, что власти области окажут местным жителям, чье жилье и имущество пострадало в результате налета, все необходимое содействие.

Ранее под Курском от атаки БПЛА загорелась автозаправка.

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