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Общество

Новый комитет для борьбы с дронами создадут в Ленобласти

В Ленинградской области создадут комитет с функциями гражданской обороны
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Комитет с функциями гражданской обороны и безопасности решили создать в Ленинградской области для борьбы с беспилотниками и оказания помощи военным. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Принял решение, исходя из современных реалий — выделить из комитета правопорядка Ленинградской области, без увеличения штатной численности, отдельную самостоятельную структуру и создать комитет с функциями гражданской обороны и безопасности», — написал он.

Губернатор отметил, что главной задачей комитета станет координация системной работы по обеспечению защиты жителей и предприятий, критической инфраструктуры региона от беспилотных угроз, поддержка воинских и пограничных подразделений, а также помощь жителям региона, участвующим в конфликте против Украины.

По его словам, в Ленинградской области уже сформировали мобильные огневые группы, однако ситуация требует создания отдельной структуры, которая будет заниматься этим вопросом системно без отвлечения на другие задачи.

В конце июня министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что для борьбы с украинскими беспилотниками в России создают мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками.

Ранее в Ленобласти объект Минобороны загорелся после атаки БПЛА.

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