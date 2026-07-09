Над Калужской областью сбили еще девять БПЛА

Шапша: силы ПВО сбили еще девять дронов над Калужской областью

Силы ПВО сбили еще девять дронов над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в «Макс».

«Уничтожены еще девять БПЛА над территориями Дзержинского, Жуковского, Жиздринского, Людиновского, Тарусского и Юхновского муниципальных округов», — написал он.

Оперативные службы работают на месте падении обломков БПЛА, разрушений и пострадавших нет, уточнил губернатор.

Несколькими часами ранее Шапше сообщал о пяти сбитых беспилотниках над регионом.

В течение дня российские средства ПВО сбили 152 беспилотника над регионами РФ.

Известно, что два человека пострадали и два получили несовместимые с жизнью травмы в результате атак украинских БПЛА на Луганскую народную республику в ночь на 9 июля. Речь идет о Стаханове, Первомайске, а также Краснодонском и Северодонецком округах. Одним из местных жителей, которого не удалось спасти, стал 18-летний юноша.

Ранее в Тульской области отразили атаку беспилотников.