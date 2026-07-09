Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Над Калужской областью сбили еще девять БПЛА

Шапша: силы ПВО сбили еще девять дронов над Калужской областью
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО сбили еще девять дронов над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в «Макс».

«Уничтожены еще девять БПЛА над территориями Дзержинского, Жуковского, Жиздринского, Людиновского, Тарусского и Юхновского муниципальных округов», — написал он.

Оперативные службы работают на месте падении обломков БПЛА, разрушений и пострадавших нет, уточнил губернатор.

Несколькими часами ранее Шапше сообщал о пяти сбитых беспилотниках над регионом.

В течение дня российские средства ПВО сбили 152 беспилотника над регионами РФ.

Известно, что два человека пострадали и два получили несовместимые с жизнью травмы в результате атак украинских БПЛА на Луганскую народную республику в ночь на 9 июля. Речь идет о Стаханове, Первомайске, а также Краснодонском и Северодонецком округах. Одним из местных жителей, которого не удалось спасти, стал 18-летний юноша.

Ранее в Тульской области отразили атаку беспилотников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 9 июля. Ответ Кремля Трампу, разрушительный циклон «Бернадетт» и клещи в нетипичных регионах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!