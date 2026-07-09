На подлете к Москве сбили БПЛА

Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что системы ПВО в течение дня 9 июля перехватили и уничтожили 152 беспилотника над регионами РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом, Крымом и Азовским морем.

По меньшей мере четыре БПЛА, как заявлял Собянин, были сбиты на подлете к Москве.

В ночь на 9 июля средства противовоздушной обороны сбили 73 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. По данным Минобороны РФ, БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, а также в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.