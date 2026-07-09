В ЛНР после атак украинских дронов не спасли двух человек

Пасечник: 18-летний юноша не выжил из-за удара беспилотника по машине в ЛНР

Два человека пострадали и два получили несовместимые с жизнью травмы в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 8 июля и в ночь на 9 июля нанесли удары по четырем муниципалитетам. Речь идет о Стаханове, Первомайске, а также Краснодонском и Северодонецком округах.

«Силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») и мобильными огневыми группами уничтожено более 20 воздушных целей», — отмечается в заявлении.

Пасечник обратил внимание, что один из дронов атаковал легковой автомобиль на трассе Первомайск — Ирмино. Из-за действий украинских военных 30-летний мужчина и 18-летний юноша получили ранения. Последнего спасти не удалось.

В Первомайске пострадал работник автотранспортного предприятия. Травмы оказались серьезными, мужчина не выжил.

Также украинские БПЛА ударили по грузовому автомобилю и промышленной зоне в Северодонецке и Краснодоне соответственно. На места происшествий для ликвидации последствий атак были направлены сотрудники МЧС России.

«В результате повторного удара БПЛА ранение получил сотрудник МЧС», — подчеркнул глава ЛНР.

Он добавил, что огнеборцу была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее украинские дроны атаковали стоянку, кафе и автозаправку в ЛНР.