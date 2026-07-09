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Армия

ВВС США подняли в воздух самолеты над Персидским и Оманским заливами

США подняли в воздух самолеты над Персидским и Оманским заливами
U.S. Air Force

Самолеты ВВС США подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами, а также прилегающими территориями, на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в небе региона находится минимум пять самолетов-заправщиков: три Boeing KC-135R Stratotanker и два Boeing KC-46A Pegasus. Также был замечен один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись более 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее в КСИР пообещали устроить США «настоящий ад».

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