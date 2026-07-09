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Зеленский анонсировал поставку ракет для ЗРК Patriot на Украину

Зеленский: в ближайшие дни Украина получит партию ракет PAC-3 из США
Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни его страна получит партию ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot из США. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В ближайшие дни мы получим партию от США, а также были отдельные договоренности у меня с европейцами. Там пока нет конкретных сроков, но будут дополнительные PAC-3», — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами.

8 июля президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot. Также Трамп отметил, что США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе.

В четверг стало известно, что Бундестаг проголосовал против предложения, предусматривающего усиление военной и гуманитарной поддержки Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot. Согласно опубликованным результатам голосования, 79 парламентариев поддержали инициативу, против высказались 510 депутатов, еще один воздержался.

Ранее на Украине рассказали о рекордных поставках оружия из Германии.

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