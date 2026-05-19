На Украине рассказали о рекордных поставках оружия из Германии

Украина получает от Германии военной помощи больше, чем когда-либо. Об этом заявил посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью Tagesspiegel.

При этом дипломат отметил, что отказ предыдущего и нынешнего правительств Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus больше не являются главным фактором в конфликте с Россией. По словам Макеева, Киев имеет собственные возможности на данном направлении.

Посол также заявил, что Европейский союз и НАТО якобы осознают потребность использовать Украину для сдерживания России.

Также в апреле этого года стало известно, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год. При этом министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль отметил, что с 2028 года помощь Украине сокращается из-за утвержденного кредита ЕС на €90 млрд. Он подчеркнул, что упомянутые суммы могут измениться в будущем «в зависимости от потребностей Украины».

Ранее Украина и Германия подписали соглашение по обороне.