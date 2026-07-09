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Армия

Бундестаг проголосовал против новых поставок оружия Украине

Бундестаг проголосовал против новых поставок Украине ракет Taurus и Patriot
Michael Sohn/AP

Бундестаг проголосовал против предложения, предусматривающего усиление военной и гуманитарной поддержки Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot. Это следует из данных, опубликованных на сайте парламента ФРГ.

Партия «Зеленые» внесла на рассмотрение в бундестаге документ, который содержит 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине. Второй пункт предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал размещение в Германии заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Киеву.

Согласно опубликованным результатам голосования, 79 парламентариев поддержали инициативу, против высказались 510 депутатов, еще один воздержался.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия станет крупнейшим среди стран НАТО донором в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Ранее на Украине рассказали о рекордных поставках оружия из Германии.

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