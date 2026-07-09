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Армия

В Кремле оценили идею Трампа закрыть небо Украины и дать Киеву выпускать Patriot

Песков: производство Patriot на Украине будет означать работу там армии НАТО
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Если США выполнят обещания Дональда Трампа закрыть воздушное пространство над Украиной и дать ей лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot, это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы страны НАТО — а именно против этого и направлена СВО. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это еще предстоит осмыслить — насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и т.д. и т.п.», — добавил представитель Кремля.

Песков напомнил «очевидный факт» о том, что США «вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину». По его словам, российская сторона не смотрит на это сквозь «розовые очки», и президент РФ Владимир Путин «прекрасно знает» о таких поставках.

«Некая такая двоякость есть в позиции США. Вместе с тем все-таки США в отличие от тех же европейцев при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что в Кремле приветствуют мирные устремления Вашингтона и надеются на «возобновление их усилий на украинском направлении» после того, как «американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана».

Трамп заявил, что США могут в рамках обеспечения гарантий безопасности для Украины ввести над ней бесполетную зону. На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским он сказал, что «закрытие неба» будет осуществляться американскими силами.

Ранее Трамп пообещал, что Россия «будет довольна» сделкой по Украине.

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