Дроны атаковали заправку, кафе и стоянку в ЛНР, есть пострадавшие

При атаке дронов на ЛНР пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате атаки дронов на ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что с вечера вторника ВСУ ведут атаки на ЛНР, в том числе на гражданскую инфраструктуру. За это время сбито около 70 БПЛА.

В поселке Петровка 79-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА по АЗС. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате атаки на кафе в Новоайдарском муниципальном округе был ранен 54-летний мужчина. После повторного удара здание общепита уничтожено полностью, отметил глава ЛНР.

Кроме того, на дорогах в Старобельском муниципальном округе украинские беспилотники ударили по молоковозу и гражданскому грузовому автомобилю. Оба водителя ранены. Еще один автомобиль был атакован вблизи Александровска, в результате чего ранение получил 22-летний водитель.

В Луганске были атакованы стоянки торговых предприятий и территория служебного гаража ГУП ЛНР «Почта ЛНР». Повреждены гражданские грузовые автомобили, добавил Пасечник.

6 июля беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородской области.

Ранее глава МИД Украины высказался об ударах вглубь России.