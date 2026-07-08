Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Дроны атаковали заправку, кафе и стоянку в ЛНР, есть пострадавшие

При атаке дронов на ЛНР пострадали пять человек
Global Look Press

Пять человек пострадали в результате атаки дронов на ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что с вечера вторника ВСУ ведут атаки на ЛНР, в том числе на гражданскую инфраструктуру. За это время сбито около 70 БПЛА.

В поселке Петровка 79-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА по АЗС. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате атаки на кафе в Новоайдарском муниципальном округе был ранен 54-летний мужчина. После повторного удара здание общепита уничтожено полностью, отметил глава ЛНР.

Кроме того, на дорогах в Старобельском муниципальном округе украинские беспилотники ударили по молоковозу и гражданскому грузовому автомобилю. Оба водителя ранены. Еще один автомобиль был атакован вблизи Александровска, в результате чего ранение получил 22-летний водитель.

В Луганске были атакованы стоянки торговых предприятий и территория служебного гаража ГУП ЛНР «Почта ЛНР». Повреждены гражданские грузовые автомобили, добавил Пасечник.

6 июля беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородской области.

Ранее глава МИД Украины высказался об ударах вглубь России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!