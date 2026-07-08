Дрон атаковал автобус под Белгородом, один человек пострадал

В Белгородской области мужчина ранен при ударе дрона по автобусу

В результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в селе Никольское Белгородского округа. Пострадал мирный житель», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу Белгорода со множественными слепыми осколочными ранениями лица, грудной клетки и живота.

При ударе был поврежден транспорт.

В оперштабе также сообщили, что в Борисовском округе во время атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы. В Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам.

Ранее дроны атаковали заправку, кафе и стоянку в ЛНР.