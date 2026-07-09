В Бахрейне объявлена воздушная тревога. Об этом говорится на официальной странице МВД страны в социальной сети X.

В настоящее время звучит сирена. Граждан призывают сохранять спокойствие и укрыться в ближайших безопасных местах.

9 июля сообщалось, что на взлетной полосе и здании аэропорта в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана прогремел взрыв.

До этого стало известно, что в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошли взрывы. Еще серия взрывов произошла в провинции Бушер на юге Ирана. Рядом с населенным пунктом расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне.